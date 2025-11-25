Mar del Plata define reglas para playas sin humo

El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva normativa para establecer playas libres de humo en Mar del Plata. La medida fue detallada en un informe oficial, donde se precisó desde cuándo comenzará a regir la prohibición y cuáles serán las sanciones para quienes no la cumplan.

Según las autoridades, el objetivo es reducir la contaminación y promover hábitos más responsables. Entre los argumentos expuestos se mencionó que una colilla de cigarrillo tarda hasta 18 meses en biodegradarse, lo que la convierte en uno de los residuos más frecuentes y perjudiciales en la zona costera.

Las multas por fumar en áreas no autorizadas irán del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según la falta cometida. Con el salario mínimo municipal de $339.328,21 (valor de septiembre para 18 horas), las penalidades oscilarán entre $50.899 y $508.992.

La prohibición se aplicará en balnearios privados y concesionados, en las Unidades Turísticas Fiscales, en el Complejo Punta Mogotes y en los espacios bajo concesión provincial. Además, el municipio evalúa extender la medida a las playas públicas, aunque la decisión aún no fue confirmada. En los próximos días se reforzará la campaña de información para que visitantes y residentes conozcan las nuevas reglas antes del inicio de la temporada.