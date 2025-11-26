Salto del Agrio: refuerzan controles ante nuevas infracciones

Durante los controles del cuerpo de Guardaparques provinciales en el Salto del Agrio, se detectó una importante cantidad de infracciones a la normativa vigente del Área Natural Protegida. Más de 200 personas fueron encontradas fuera de los sectores habilitados, pese a la cartelería que indica los límites de uso público. Estas conductas generan riesgos para la seguridad y provocan impactos ambientales en un entorno de alta sensibilidad.

El organismo señaló que la zona carece de señal telefónica e internet, lo que impide realizar llamados de emergencia ante un accidente. Por eso, recordaron que incumplir las indicaciones expone a los visitantes y complica la tarea de quienes deben intervenir en casos críticos.

Se reiteró el pedido de ingresar de manera responsable, segura y respetuosa, colaborando con la conservación del área. En el ANP Copahue rigen las siguientes disposiciones: no está habilitado el descenso río abajo del Salto del Agrio, no se permite el ingreso al sector superior, está prohibido bañarse en la zona del Salto, acampar o hacer fuego en lugares no habilitados, estacionar sobre vegetación o dañar flora y fauna nativa, así como alimentar animales silvestres.

Además, se recomienda regresar con los residuos, respetar los senderos habilitados y atender la información preventiva presente en la cartelería.

Los Guardaparques mantendrán controles permanentes durante la temporada. No respetar las normas constituye un incumplimiento de la Ley Provincial N.º 1875, lo que puede derivar en sanciones administrativas y legales.