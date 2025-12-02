Apertura oficial de temporada en las Termas de Copahue

La temporada 2025/2026 quedó oficialmente inaugurada en las Termas de Copahue, donde se realizó este lunes la apertura de uno de los destinos termales más reconocidos del país. El inicio del ciclo turístico reunió a referentes del sector y prestadores locales, que celebraron el nuevo período de actividad.

Durante la jornada se entregaron placas de categorización a distintos establecimientos turísticos de Copahue, un reconocimiento que apunta a jerarquizar la oferta, destacar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento del destino.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que la localidad viene desarrollando para fortalecer la experiencia de quienes eligen las aguas termales. Desde el municipio remarcaron la importancia de consolidar la oferta y de continuar mejorando cada temporada.

El acto finalizó con la invitación a residentes y visitantes para disfrutar de una nueva etapa en las emblemáticas aguas termales de Copahue.