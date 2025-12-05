Capital Navideña: así será el cronograma de diciembre en Neuquén

Neuquén se prepara para vivir una Navidad diferente con una agenda de actividades que se desplegará durante todo diciembre. La ciudad será sede de Neuquén Capital Navideña, una propuesta que reúne iniciativas culturales, ferias temáticas y sorteos para familias, barrios y comercios locales.

El programa comenzará el 8 de diciembre a las 21, con el encendido oficial del arbolito en el Monumento a San Martín y la presentación de tres grupos corales. Los días 13 y 14, el Parque Jaime de Nevares recibirá una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, además de la presentación de la Misa Criolla, la Orquesta Sinfónica de Neuquén y una feria navideña con productos regionales.

Las actividades buscarán promover el movimiento turístico y comercial durante el mes. Habrá propuestas culturales, deportivas y recreativas en distintos puntos de la ciudad, además de la instalación del tradicional Pesebre y un concurso para elegir la vidriera mejor ambientada.

El cronograma continuará el 18 de diciembre con un sorteo navideño para niños de los barrios de Neuquén. El día 20 se realizará la corrida familiar Navidad Kids, una jornada pensada para que chicos y adultos compartan actividades al aire libre. La grilla suma además el Pesebre Viviente el 21 y una actividad especial prevista para el 23 de diciembre.

Comercios que deseen asesoramiento para preparar sus vidrieras podrán solicitar acompañamiento técnico municipal. La propuesta incluye capacitaciones y recomendaciones para la ambientación navideña.