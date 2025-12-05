spot_img
viernes, diciembre 5, 2025
Los Bolillos: rocas, historia y termas camino al Domuyo

TURISMO
En el norte neuquino, a pocos minutos de Varvarco, se despliega el paisaje singular de Los Bolillos, un circuito que combina geología, historia y naturaleza en estado puro. El camino comienza por la Ruta Provincial 43 y continúa por un tramo corto de ripio que desemboca frente a las imponentes formaciones.

Se trata de rocas volcánicas moldeadas durante milenios. Las estructuras, que llegan a los 15 metros, adoptan formas que recuerdan agujas, columnas y conos, con colores que varían del marrón al rojo según la hora del día. Es un escenario ideal para fotografías y caminatas contemplativas.

El lugar también cuenta con puntos arqueológicos y sitios de valor histórico, entre ellos las pinturas rupestres y los espacios asociados a la Casa de Piedra y al antiguo campamento de los Hermanos Pincheira.

Como complemento perfecto, a solo 25 kilómetros, las Aguas Termales del Domuyo ofrecen otra experiencia dentro del mismo corredor turístico.

La Municipalidad de Varvarco dispone de información sobre visitas, servicios y alojamientos para quienes deseen recorrer la zona.

Consultas: +54 9 2942 59-9222

