Colapinto criticó los fuegos artificiales y desató debate

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un motivo ajeno al automovilismo. El corredor expresó su molestia en redes sociales luego de escuchar fuegos artificiales durante la noche, un reclamo que se repite cada fin de año y que reactiva el debate sobre la pirotecnia sonora.

“Hay perros… son las diez de la noche”, publicó Colapinto, visiblemente fastidiado por la situación. En otro mensaje añadió: “La guita que se gastan en esa pelotudez”, comentario que generó amplia repercusión entre sus seguidores.

Las críticas del piloto recibieron apoyo de quienes cuestionan los fuegos artificiales con estruendo por su impacto en mascotas, fauna urbana y personas sensibles al ruido. Otros usuarios relativizaron el episodio y lo tomaron con humor.

La intervención de Colapinto se suma a un reclamo que gana fuerza cada año, en paralelo al avance de normativas municipales que limitan o prohíben la pirotecnia sonora.