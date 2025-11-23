spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Colapinto criticó los fuegos artificiales y desató debate

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un motivo ajeno al automovilismo. El corredor expresó su molestia en redes sociales luego de escuchar fuegos artificiales durante la noche, un reclamo que se repite cada fin de año y que reactiva el debate sobre la pirotecnia sonora.

Hay perros… son las diez de la noche”, publicó Colapinto, visiblemente fastidiado por la situación. En otro mensaje añadió: “La guita que se gastan en esa pelotudez”, comentario que generó amplia repercusión entre sus seguidores.

Las críticas del piloto recibieron apoyo de quienes cuestionan los fuegos artificiales con estruendo por su impacto en mascotas, fauna urbana y personas sensibles al ruido. Otros usuarios relativizaron el episodio y lo tomaron con humor.

La intervención de Colapinto se suma a un reclamo que gana fuerza cada año, en paralelo al avance de normativas municipales que limitan o prohíben la pirotecnia sonora.

Previous article
Gran Fondo 7 Lagos: cortes totales este fin de semana
Next article
Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Milei designa nueva ministra de Seguridad

POLITICA 0
El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá...

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

DEPORTES 0
La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario...

Más leídos

Milei designa nueva ministra de Seguridad

POLITICA 0
El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá...

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

DEPORTES 0
La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.