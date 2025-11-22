Gran Fondo 7 Lagos: cortes totales este fin de semana

La organización del Gran Fondo 7 Lagos confirmó que la Ruta 40 – Siete Lagos permanecerá totalmente cortada durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, en un operativo coordinado con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El objetivo es garantizar la seguridad de los ciclistas y proteger el entorno natural del corredor.

Detalles de los cortes

El sábado 22, por las competencias Gran Fondo Kids y Crono Élite, el corte será total entre Av. Arrayanes, la Ruta 7 Lagos y Lumilla, desde las 9:30 hasta las 13:00.

El domingo 23, por la carrera principal de 110K, la restricción abarcará toda la Ruta 7 Lagos entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, de 7:00 a 13:00. Desde ese horario se habilitará media calzada con tránsito controlado.

El operativo de seguridad estará a cargo de Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén, los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, además de Vialidad Nacional.

Las autoridades pidieron a residentes y visitantes planificar sus desplazamientos. Recomendaron salir antes del inicio de las carreras, utilizar la Ruta 237 para viajar entre ambas localidades, y tener en cuenta que el acceso a Meliquina y Paso Córdoba será posible solo hasta las 7:00.

Quienes elijan circular por Ruta 7 Lagos deberán hacerlo antes de las 7:00 y sin detenerse. Los vehículos que acompañen ciclistas podrían ser penalizados.

La organización remarcó que el operativo busca garantizar la integridad de los corredores, promover la conciencia ambiental y resguardar los paisajes patagónicos que distinguen este evento deportivo.