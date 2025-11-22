Última fecha del Enduro APE será en Piedra del Águila

El Enduro APE volverá a Piedra del Águila este 22 y 23 de noviembre, donde se disputará la fecha final del calendario 2024 de la Asociación de Pilotos de Enduro Patagónicos.

La localidad se prepara para recibir a decenas de pilotos de distintas regiones, que llegarán para competir en uno de los circuitos más exigentes de la temporada. La organización anticipó que será una definición intensa, con recorridos técnicos y tramos de alto nivel.

La final marcará el cierre oficial del año deportivo para la categoría, que vuelve a Piedra del Águila con una propuesta que combina espectáculo, competición y la presencia de los principales referentes del enduro patagónico.