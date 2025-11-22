spot_img
sábado, noviembre 22, 2025
Última fecha del Enduro APE será en Piedra del Águila

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Enduro APE volverá a Piedra del Águila este 22 y 23 de noviembre, donde se disputará la fecha final del calendario 2024 de la Asociación de Pilotos de Enduro Patagónicos.

La localidad se prepara para recibir a decenas de pilotos de distintas regiones, que llegarán para competir en uno de los circuitos más exigentes de la temporada. La organización anticipó que será una definición intensa, con recorridos técnicos y tramos de alto nivel.

La final marcará el cierre oficial del año deportivo para la categoría, que vuelve a Piedra del Águila con una propuesta que combina espectáculo, competición y la presencia de los principales referentes del enduro patagónico.

Redacción
Redacción

Últimos artículos

Gran Fondo 7 Lagos: cortes totales este fin de semana

DEPORTES 0
La organización del Gran Fondo 7 Lagos confirmó que...

Jair Bolsonaro enfrenta nueva detención en medio de causas judiciales

INTERNACIONALES 0
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido de manera...

Refuerzan la seguridad vial en Collón Curá y Bajada Colorada

NEUQUÉN 0
La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegó...

