Suspenden Ferrari Cavalcade tras vuelco en San Martín

El evento Ferrari Cavalcade Aventura, que se desarrollaba en San Martín de los Andes, fue suspendido de manera inmediata después de que uno de los vehículos participantes desobedeciera las indicaciones de seguridad y superara los límites de velocidad establecidos, lo que derivó en un vuelco durante el recorrido.

El incidente generó un riesgo para los participantes y para la comunidad local. Por este motivo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos dispuso la suspensión total de la actividad y notificó formalmente a los organizadores.

Las autoridades reforzaron las medidas preventivas y los controles en la zona para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y comercios.

Suspensión y multa

El Gobierno provincial dispuso la interrupción inmediata del evento luego de que uno de los vehículos circulara a una velocidad muy superior a la permitida, provocando un vuelco en pleno trayecto. Aunque no se registraron heridos de gravedad, el episodio generó preocupación en la ciudad.

Desde la Secretaría de Emergencias indicaron que la organización ya había sido advertida sobre la necesidad de respetar los protocolos de circulación y los límites de velocidad fijados para la actividad.

Tras el incidente, se notificó formalmente a los responsables del evento y se reforzaron los controles preventivos en sectores urbanos y rutas de la región cordillerana con el objetivo de proteger la seguridad pública y evitar nuevos episodios.