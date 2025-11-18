spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén capital, será nuevamente sede de los Premios Pehuén, cuya edición 2025 se celebrará el 18 de diciembre.
La ceremonia distingue a los deportistas más destacados del año y entrega la tradicional estatuilla de plata, además del Pehuén de Oro, que reconoce al atleta más sobresaliente de la temporada.

El complejo Domuyo, inaugurado este año y diseñado para recibir encuentros de escala provincial y nacional, se prepara para albergar una gala que reúne a referentes de distintas disciplinas.

En esta edición se premiarán 29 ternas que abarcan atletismo, básquet, canotaje, deportes de invierno, gimnasia, motociclismo, natación, pádel, rugby, vóleibol y otras especialidades. También se elegirá al Deportista Revelación y se entregarán menciones a figuras con trayectoria internacional.

Los Premios Pehuén surgieron en 1991, impulsados por Osvaldo Arabarco y Ángel “Tito” Cinquegrani, y con el tiempo se consolidaron como un espacio de reconocimiento para el deporte regional. La continuidad del galardón se fortaleció en los 90 con la creación del Círculo de Periodistas Deportivos de Neuquén.
Desde 2016, la ceremonia cuenta con un acuerdo institucional que garantiza su realización anual.

Previous article
Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

ENERGIA 0
Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir...

Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores

SALUD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén dará ingreso formal a...

Más leídos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

ENERGIA 0
Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir...

Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores

SALUD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén dará ingreso formal a...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.