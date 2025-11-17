spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, noviembre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del Calvario Race, la carrera de trail running que se realizará el 23 de noviembre, en pleno fin de semana largo. Con salida y llegada en Moquehue, el evento reunirá a unos 1.500 corredores de distintas provincias y del exterior.

La competencia tendrá tres distancias: 15K, orientada a quienes inician en el trail; 25K, para corredores con mayor experiencia; y 45K, el recorrido más exigente, pensado para atletas avanzados. Habrá categorías por edad para damas y caballeros, y una división juvenil hasta 17 años en los 15K. Las inscripciones continúan disponibles en www.calvariorace.com.ar.

Durante los días previos y el día de la carrera, se realizará la Feria Raíces y Sabores, con productores locales, gastronomía regional, artesanías y propuestas culturales.

El destino ofrece actividades complementarias como caminatas, mountain bike, kayak, rafting y paseos embarcados, además de una variada oferta gastronómica con productos locales. La información turística actualizada está disponible en www.villapehuenia.gob.ar o por WhatsApp al +54 9 2942 472732.

Previous article
Los Pumas ganaron en Murrayfield y suben en el ranking
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Operativo rural por llegada de trabajadores golondrina en Vista Alegre

POLICIALES 0
La Policía del Neuquén desplegó un operativo rural en...

Más leídos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Operativo rural por llegada de trabajadores golondrina en Vista Alegre

POLICIALES 0
La Policía del Neuquén desplegó un operativo rural en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.