Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del Calvario Race, la carrera de trail running que se realizará el 23 de noviembre, en pleno fin de semana largo. Con salida y llegada en Moquehue, el evento reunirá a unos 1.500 corredores de distintas provincias y del exterior.

La competencia tendrá tres distancias: 15K, orientada a quienes inician en el trail; 25K, para corredores con mayor experiencia; y 45K, el recorrido más exigente, pensado para atletas avanzados. Habrá categorías por edad para damas y caballeros, y una división juvenil hasta 17 años en los 15K. Las inscripciones continúan disponibles en www.calvariorace.com.ar.

Durante los días previos y el día de la carrera, se realizará la Feria Raíces y Sabores, con productores locales, gastronomía regional, artesanías y propuestas culturales.

El destino ofrece actividades complementarias como caminatas, mountain bike, kayak, rafting y paseos embarcados, además de una variada oferta gastronómica con productos locales. La información turística actualizada está disponible en www.villapehuenia.gob.ar o por WhatsApp al +54 9 2942 472732.