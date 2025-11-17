Los Pumas ganaron en Murrayfield y suben en el ranking

Los Pumas lograron una actuación memorable al vencer por 33-24 a Escocia en el histórico estadio Murrayfield, en el marco de la ventana internacional de noviembre. El triunfo no solo tuvo peso deportivo, también impactó en el Ranking de World Rugby, clave de cara al sorteo del Mundial 2027.

El partido se presentó adverso para el seleccionado argentino. En el arranque del segundo tiempo, Escocia ganaba 21-0 tras los tries de Jack Dempsey y el doblete de Ewan Ashman, un panorama que parecía encaminar el duelo hacia un cierre complejo para la visita.

La reacción llegó a partir de las cinco modificaciones que Felipe Contepomi dispuso al inicio de la segunda etapa. Con mayor dinámica, precisión y presencia física, el equipo recuperó control y comenzó una remontada que quedará entre las más destacadas en territorio escocés.

Con solidez colectiva y un impulso anímico determinante, Los Pumas cambiaron el desarrollo del partido y cerraron una victoria que quedará marcada tanto por su contexto como por el escenario: el mítico Murrayfield, testigo de uno de los vuelcos más significativos del equipo argentino.