spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, noviembre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Los Pumas ganaron en Murrayfield y suben en el ranking

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Los Pumas lograron una actuación memorable al vencer por 33-24 a Escocia en el histórico estadio Murrayfield, en el marco de la ventana internacional de noviembre. El triunfo no solo tuvo peso deportivo, también impactó en el Ranking de World Rugby, clave de cara al sorteo del Mundial 2027.

El partido se presentó adverso para el seleccionado argentino. En el arranque del segundo tiempo, Escocia ganaba 21-0 tras los tries de Jack Dempsey y el doblete de Ewan Ashman, un panorama que parecía encaminar el duelo hacia un cierre complejo para la visita.

La reacción llegó a partir de las cinco modificaciones que Felipe Contepomi dispuso al inicio de la segunda etapa. Con mayor dinámica, precisión y presencia física, el equipo recuperó control y comenzó una remontada que quedará entre las más destacadas en territorio escocés.

Con solidez colectiva y un impulso anímico determinante, Los Pumas cambiaron el desarrollo del partido y cerraron una victoria que quedará marcada tanto por su contexto como por el escenario: el mítico Murrayfield, testigo de uno de los vuelcos más significativos del equipo argentino.

Previous article
Amistoso Argentina–Angola cierra la temporada 2025
Next article
Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

DEPORTES 0
Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Más leídos

Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO 0
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después...

Calvario Race reunirá a 1.500 corredores en Moquehue

DEPORTES 0
Villa Pehuenia–Moquehue será sede de una nueva edición del...

Alerta amarilla por vientos fuertes

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.