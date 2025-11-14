spot_img
viernes, noviembre 14, 2025
Amistoso Argentina–Angola cierra la temporada 2025

La Selección argentina afrontará este viernes su último partido del año en un amistoso frente a Angola, un encuentro que también será parte de las celebraciones por los 50 años de independencia del país africano. El duelo se disputará a las 13 (hora argentina) y se verá por TyC Sports y Telefé.

La Albiceleste llega tras los triunfos en octubre ante Venezuela, por 1-0, y Puerto Rico, por 6-0, ambos en Estados Unidos. Con este compromiso quedará cerrado el calendario previo al Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La preparación no estuvo libre de inconvenientes. Primero se bajó Enzo Fernández por lesión y luego quedaron desafectados Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, que no contaban con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para el ingreso a Angola. Ante esto, se sumaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, en una lista que tampoco incluyó a Emiliano “Dibu” Martínez.

Entre las novedades sobresalen los nombres de Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco. Además, Lionel Scaloni optó por no convocar jugadores del fútbol argentino debido a que este fin de semana se definen cupos a las copas y la continuidad del Torneo Clausura.

Para este encuentro, Argentina estrenará su nueva camiseta, la que usará en el próximo Mundial. La última práctica se realizó en el estadio del Elche de España, donde más de 20.000 personas presenciaron el entrenamiento.

Posibles formaciones
Argentina: Rulli; Foyth, Romero o Senesi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso o Paz; Almada, Messi, Lautaro Martínez.
Angola: Marques; Mata, Gaspar, Carmo, Carneiro; Ribeiro, Mukendi, Muanza; Luvumbo, Paciencia, Sacalumbo.

Múltiples accidentes obligaron a frenar la Vuelta al Valle
