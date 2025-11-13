spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Múltiples accidentes obligaron a frenar la Vuelta al Valle

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La segunda etapa de la Vuelta al Valle fue suspendida este miércoles luego de que múltiples caídas obligaran a la intervención de las ambulancias que acompañaban la competencia.

El hecho ocurrió durante la segunda vuelta del recorrido, cuando los accidentes dejaron al pelotón sin cobertura médica disponible, lo que llevó a la Comisión Central Organizadora (CCO) a neutralizar y finalmente cancelar la etapa.

Según precisó la organización, no habrá cambios en la clasificación general ni se computarán los tiempos parciales registrados antes de la suspensión.

Mientras los ciclistas heridos eran asistidos, los equipos fueron trasladados a Fernández Oro, donde se encuentra la base operativa de la tradicional competencia del valle rionegrino.

Varios pedalistas expresaron su preocupación por las condiciones del circuito, señalando que algunos sectores presentaban riesgos para la seguridad de los competidores.

Previous article
Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Más leídos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.