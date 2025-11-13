Múltiples accidentes obligaron a frenar la Vuelta al Valle

La segunda etapa de la Vuelta al Valle fue suspendida este miércoles luego de que múltiples caídas obligaran a la intervención de las ambulancias que acompañaban la competencia.

El hecho ocurrió durante la segunda vuelta del recorrido, cuando los accidentes dejaron al pelotón sin cobertura médica disponible, lo que llevó a la Comisión Central Organizadora (CCO) a neutralizar y finalmente cancelar la etapa.

Según precisó la organización, no habrá cambios en la clasificación general ni se computarán los tiempos parciales registrados antes de la suspensión.

Mientras los ciclistas heridos eran asistidos, los equipos fueron trasladados a Fernández Oro, donde se encuentra la base operativa de la tradicional competencia del valle rionegrino.

Varios pedalistas expresaron su preocupación por las condiciones del circuito, señalando que algunos sectores presentaban riesgos para la seguridad de los competidores.