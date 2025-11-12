Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será “definitivamente” el último de su carrera. El delantero portugués, máximo goleador de la historia del fútbol internacional con 143 goles, hizo el anuncio durante una entrevista con Becky Anderson (CNN) en la Cumbre de Turismo de Riad, Arabia Saudita.

“Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave en la gran competición”, señaló el jugador del Al Nassr, que se convirtió este año en multimillonario, según el Bloomberg Billionaires Index.

Ronaldo recordó su recorrido profesional y dijo que atraviesa su etapa final con gratitud: “He estado en el juego durante 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en clubes y selecciones. Estoy muy orgulloso, así que disfruto el momento”.

El Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. El sorteo del torneo está previsto para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

En lo personal, el astro portugués también habló de su hijo, Cristiano Jr., quien juega en el sub-16 de Portugal. “Si mis hijos llegan a ser mejores que yo, jamás sentiré celos. Solo quiero que sea feliz y libre de la presión de ser mi hijo”, afirmó.