lunes, noviembre 10, 2025
Boca venció a River y se clasificó a la Copa Libertadores

DEPORTES
La Bombonera vivió una jornada inolvidable. En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors superó a River Plate por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

El primer tiempo fue parejo, con pocas llegadas claras, hasta que sobre el cierre Zeballos abrió el marcador. El delantero ganó la espalda a su marcador, remató, Armani dio rebote y él mismo aprovechó para poner el 1 a 0.

En el arranque del complemento, Boca amplió la ventaja con una jugada rápida por la izquierda. Zeballos desbordó y asistió a Merentiel, que definió sin oposición para sellar el 2 a 0 definitivo.

Con este triunfo, el equipo xeneize quedó como líder de la Zona A del Torneo Clausura y cumplió uno de los grandes objetivos del semestre: volver al máximo certamen continental.

Más de 50.000 hinchas colmaron las tribunas y celebraron una victoria que se vivió como una verdadera fiesta. Tras el pitazo final, los jugadores agradecieron el apoyo desde el campo de juego.

El próximo compromiso será frente a Racing, en un duelo clave para sostener el liderazgo y cerrar el año con impulso competitivo.

Cien nadadores participaron de la Copa Natación de Neuquén
