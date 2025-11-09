Cien nadadores participaron de la Copa Natación de Neuquén

La Copa Natación de Neuquén tuvo su primera edición con un marcado éxito, al reunir a casi 100 nadadores locales y de ciudades vecinas en una jornada que combinó deporte, inclusión y recreación.

El evento se desarrolló en el Club Camioneros, sobre calle Lanín, con pruebas destinadas a deportistas máster mayores de 18 años. Las competencias fueron fiscalizadas por jueces nacionales bajo el reglamento de World Aquatics, garantizando estándares internacionales en cada categoría.

Durante la jornada se realizaron pruebas de 25, 50 y 100 metros en diferentes estilos, con una importante presencia de público. También participaron integrantes de la escuela municipal de natación adaptada, dentro del programa Elijo Activarme, que promueve la seguridad acuática y la actividad física como hábito saludable.

Las medallas fueron ecológicas, en línea con el compromiso ambiental del municipio, y participaron nadadores de Allen, Cutral Có y General Roca.

Cada competidor recibió un kit nutricional e hidratante con frutas, frutos secos, barras y bebidas deportivas. La organización anticipó su intención de que la Copa se sume al circuito federativo regional en 2026.