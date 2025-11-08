Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro nacional de atletismo paralímpico que combina alto rendimiento, inclusión y formación, con la participación de atletas de distintas provincias.

La organización Neuquén, Deporte y Discapacidad (NEU.DE.DIS.), junto a la Selección Argentina de Atletismo – FADESIR, llevará adelante una concentración deportiva en la capital neuquina del 10 al 15 de noviembre. Las actividades contarán con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

A través de las áreas de Desarrollo de Áreas Rurales e Inclusión y Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, se dispondrá de transporte accesible y se utilizarán las instalaciones de la Ciudad Deportiva (Lanín y Anaya), que incluyen el auditorio y la pista de atletismo.

Entre los deportistas participantes destacan Gabriel Sosa (La Rioja), representante argentino en el Mundial 2025 de Nueva Delhi, Teresita Briossi (Entre Ríos), Lourdes Campero (Santiago del Estero), Fernando Carril (Formosa), Sabrina Ayala (Formosa), Milagros Ferreira (Córdoba) y Lautaro Aguilar (Neuquén).

Las disciplinas incluirán carreras de pie y en silla, además de lanzamientos de bala, jabalina y disco, tanto en pie como en banco.

El miércoles 12 de noviembre se realizará una jornada abierta y gratuita para atletas, docentes, estudiantes y entrenadores. La parte teórica será de 13 a 15 en el auditorio de la Ciudad Deportiva, y la práctica de 15 a 16:30 en la pista de atletismo, junto a deportistas paralímpicos.

Durante toda la concentración, el público podrá asistir a los entrenamientos abiertos de la Selección Nacional, con el objetivo de detectar nuevos talentos entre personas con discapacidad motriz de hasta 35 años.