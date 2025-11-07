Colapinto, confirmado por Alpine para la nueva era de la Fórmula 1

La escudería Alpine confirmó este viernes que el argentino Franco Colapinto será piloto titular de Fórmula 1 en 2026, acompañando a Pierre Gasly. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de San Pablo, y representa un paso histórico para el automovilismo nacional.

“Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de esta oportunidad”, expresó Colapinto tras la confirmación. También destacó lo simbólico del momento: “Es muy especial hacer este anuncio en Brasil, tan cerca de mi país natal”.

El piloto de Pilar se ganó su lugar tras reemplazar a Jack Doohan a mitad de temporada y mostrar un rendimiento sólido. Sin sumar puntos, pero con actuaciones consistentes, evitó abandonos, superó a su compañero en varias carreras y logró convencer a Flavio Briatore de mantenerlo en el equipo.

Alpine apostó por una reconstrucción total para 2026, enfocando su desarrollo técnico y cambiando el motor Renault por uno Mercedes, considerado el más potente del nuevo reglamento. Colapinto participará de todas las pruebas de pretemporada, tanto en Barcelona como en Bahrein, para llegar completamente adaptado al A526.

El anuncio, cargado de simbolismo, se realizó el 7/11/25, a las 10:43 de la mañana argentina, una coincidencia numérica con su número 43. El país celebró la noticia de un piloto que, desde muy chico, apostó por su sueño en la máxima categoría del automovilismo mundial.