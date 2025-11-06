Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta 2026

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó este jueves que Marcelo Gallardo renovó su contrato como director técnico hasta diciembre de 2026. El anuncio se realizó en el estadio Monumental, en la previa del Superclásico frente a Boca Juniors, y contó con la presencia del entrenador.

Gallardo expresó su satisfacción por continuar al frente del proyecto deportivo y aseguró que el objetivo sigue siendo “mantener a River competitivo en todos los frentes”.

Di Carlo destacó la trayectoria y los logros del entrenador, al considerar que la renovación consolida un proceso exitoso y refuerza la proyección institucional del club.

Con la firma, River garantiza la continuidad de uno de los ciclos más destacados de su historia reciente, con títulos nacionales e internacionales que marcaron una era.