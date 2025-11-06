spot_img
jueves, noviembre 6, 2025
La Selección Argentina presentó su nueva camiseta para el Mundial 2026

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Selección Argentina presentó de manera oficial su nueva camiseta titular rumbo al Mundial 2026, en una acción conjunta con Adidas que marca el comienzo de la cuenta regresiva hacia el torneo donde el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título logrado en Qatar.

El diseño conserva las clásicas franjas celestes y blancas, aunque incorpora un efecto degradé en tonos más oscuros, inspirado en camisetas históricas con las que Argentina alcanzó la gloria mundial.

Esta edición integra la colección mundialista de Adidas, que abarca las camisetas de 22 selecciones, y combina tecnología de alto rendimiento con detalles modernos que refuerzan la identidad del equipo campeón.

La camiseta saldrá a la venta el 6 de noviembre en el sitio oficial de la marca y en tiendas seleccionadas. Habrá dos versiones: la “hincha”, con un precio de 150 mil pesos, y la “jugador”, con tecnología avanzada y un valor de 220 mil pesos.

Pilotos de todo el país llegan a la Patagonia para la final del MX Sur
Redacción
Redacción

