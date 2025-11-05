Pilotos de todo el país llegan a la Patagonia para la final del MX Sur

San Martín de los Andes se prepara para vivir una verdadera fiesta del motocross con la gran final del MX Sur de la República 2025, que se disputará el 15 y 16 de noviembre en el circuito Manzano Brujo.

El evento, organizado por la Asociación Deportiva Manzano Brujo y fiscalizado por la Federación Sur de Motociclismo Deportivo, otorgará puntaje especial (50% extra), lo que anticipa una definición intensa del campeonato.

Durante el fin de semana, los mejores pilotos de la Patagonia y de distintas provincias del país competirán en las diferentes categorías, en una cita que combina velocidad, destreza y adrenalina en un entorno natural imponente.

La competencia cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín de los Andes y se espera una gran concurrencia de público para disfrutar del cierre de temporada del motocross nacional.