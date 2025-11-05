spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
Cuatro días de rafting internacional en el río Aluminé

DEPORTES
El río Aluminé, en el sector Abra Ancha, será escenario de cuatro jornadas de competencia que combinarán emoción, velocidad y trabajo en equipo, con la participación de atletas de distintos países.

Las actividades comenzarán el miércoles 5 de noviembre, de 9:00 a 11:00 y de 13:30 a 19:00, con las calificaciones RX en las categorías hombres, mujeres, mixto y para-rafting, junto con la prueba de Downriver en las mismas divisiones.

El jueves 6 de noviembre, de 10:00 a 18:00, se disputarán las fases eliminatorias RX para mujeres y hombres, y a las 17:40 se realizará la entrega de medallas de las modalidades RX y Downriver, en el Mirador Deck.

El viernes 7 de noviembre, entre 10:00 y 14:00, continuará la acción con las fases eliminatorias RX Knock-Out Stage para las categorías mixto y para-rafting, seguidas por la entrega de medallas a las 14:00.

La competencia cerrará el sábado 8 de noviembre, de 9:30 a 18:00, con la prueba de Slalom para hombres, mujeres, mixto y para-rafting. A las 20:30 se realizará la entrega de medallas y, a las 21:00, la ceremonia de cierre.

