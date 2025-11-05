Cuatro días de rafting internacional en el río Aluminé

El río Aluminé, en el sector Abra Ancha, será escenario de cuatro jornadas de competencia que combinarán emoción, velocidad y trabajo en equipo, con la participación de atletas de distintos países.

Las actividades comenzarán el miércoles 5 de noviembre, de 9:00 a 11:00 y de 13:30 a 19:00, con las calificaciones RX en las categorías hombres, mujeres, mixto y para-rafting, junto con la prueba de Downriver en las mismas divisiones.

El jueves 6 de noviembre, de 10:00 a 18:00, se disputarán las fases eliminatorias RX para mujeres y hombres, y a las 17:40 se realizará la entrega de medallas de las modalidades RX y Downriver, en el Mirador Deck.

El viernes 7 de noviembre, entre 10:00 y 14:00, continuará la acción con las fases eliminatorias RX Knock-Out Stage para las categorías mixto y para-rafting, seguidas por la entrega de medallas a las 14:00.

La competencia cerrará el sábado 8 de noviembre, de 9:30 a 18:00, con la prueba de Slalom para hombres, mujeres, mixto y para-rafting. A las 20:30 se realizará la entrega de medallas y, a las 21:00, la ceremonia de cierre.