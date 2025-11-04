Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a Buenos Aires para cerrar los últimos detalles del contrato de Franco Colapinto con la escudería, de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según trascendió, el empresario italiano mantendrá reuniones con los principales patrocinadores del piloto argentino para definir la modalidad del nuevo vínculo y asegurar su continuidad en el equipo francés.

La permanencia de Colapinto en Alpine estaría prácticamente confirmada, aunque resta definir la extensión del contrato. Entre las opciones que se analizan figuran un acuerdo multianual, un contrato por un año con opción a otro, o dos años con posibilidad de prórroga.

Medios especializados anticipan que la confirmación oficial podría realizarse durante el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

Pese a los rumores de tensión interna tras el Gran Premio de Estados Unidos, donde Colapinto desobedeció una orden de equipo que le impedía adelantar a Pierre Gasly, Briatore respaldó al joven piloto.

“Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly”, declaró el asesor al medio alemán Auto Motor und Sport.

El viaje del directivo busca además fortalecer los vínculos comerciales y deportivos que acompañan la proyección de Colapinto, una de las revelaciones de la temporada en su primer año completo en la máxima categoría.