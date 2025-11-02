Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate

Los socios de River Plate eligieron este sábado a Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club, en una jornada histórica con récord de participación: más de 25 mil hinchas votaron en el Estadio Monumental.
Di Carlo, que hasta hoy se desempeñaba como secretario general, asumirá formalmente el lunes y liderará el club hasta fines de 2029. Con 36 años, se convierte en el presidente más joven desde Antonio Vespucio Liberti en 1933.
Encabezando una lista de continuidad del oficialismo, Di Carlo estará acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, siguiendo el proyecto iniciado en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continuado por Jorge Brito. “Se ratifica el rumbo institucional. Llevamos 12 años de crecimiento sostenido”, señaló tras votar.
El flamante presidente asumirá en un contexto deportivo desafiante. La segunda etapa de Marcelo Gallardo como técnico no ha tenido los resultados esperados y el equipo pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2026, marchando tercero en la Tabla Anual con 52 puntos, detrás de Boca Juniors y Rosario Central.
Más allá del fútbol, Di Carlo adelantó la continuidad de proyectos de infraestructura: modernización del Estadio Monumental, Centro de Alto Rendimiento en Cantilo y nuevas instalaciones para los más de 350 mil socios activos.
Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo y bisnieto de un ex secretario general del club, Stefano continúa la tradición familiar. Tras la reforma del Estatuto en 2023, su mandato será de cuatro años sin posibilidad de reelección, hasta diciembre de 2029.