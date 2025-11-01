Elecciones en River: cinco listas y 87 mil socios

Con un padrón de más de 87 mil socios, River celebrará este sábado elecciones para elegir a su nuevo presidente. El sucesor de Jorge Brito asumirá en los próximos días y gobernará hasta fines de 2029.

Entre las 10 y las 20, en el estadio Monumental, los socios podrán votar entre cinco listas usando la Boleta Única Electrónica, un sistema que promete agilizar la votación y acelerar el conteo de resultados.

Tras la reforma estatutaria de 2023, ningún presidente podrá ser reelecto. El oficialismo presentará a Stéfano Di Carlo, secretario general, mientras que la oposición se dividirá en cuatro listas: Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper encabezan las otras postulaciones.

Se votará la Comisión Directiva (1 presidente, 3 vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes), la Comisión Revisora de Cuentas (10 fiscalizadores titulares y 6 suplentes) y los Representantes de Socios (150 titulares y 60 suplentes).

El voto requiere presentar DNI físico, y los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, con dos horas de estacionamiento gratuito. Habrá un espacio recreativo para niños organizado por la Fundación River.

Podrán votar los socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad y cuota de septiembre 2025 paga. La lista ganadora tendrá mayoría en todos los órganos, y la minoría recibirá representación proporcional.

La boleta única electrónica funciona insertando la boleta en blanco en una impresora, seleccionando la lista en pantalla táctil y depositando la boleta impresa en la urna. Esta medida forma parte de la digitalización del club, junto con River ID y acceso por reconocimiento facial o QR.