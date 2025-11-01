spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Elecciones en River: cinco listas y 87 mil socios

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Con un padrón de más de 87 mil socios, River celebrará este sábado elecciones para elegir a su nuevo presidente. El sucesor de Jorge Brito asumirá en los próximos días y gobernará hasta fines de 2029.

Entre las 10 y las 20, en el estadio Monumental, los socios podrán votar entre cinco listas usando la Boleta Única Electrónica, un sistema que promete agilizar la votación y acelerar el conteo de resultados.

Tras la reforma estatutaria de 2023, ningún presidente podrá ser reelecto. El oficialismo presentará a Stéfano Di Carlo, secretario general, mientras que la oposición se dividirá en cuatro listas: Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper encabezan las otras postulaciones.

Se votará la Comisión Directiva (1 presidente, 3 vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes), la Comisión Revisora de Cuentas (10 fiscalizadores titulares y 6 suplentes) y los Representantes de Socios (150 titulares y 60 suplentes).

El voto requiere presentar DNI físico, y los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, con dos horas de estacionamiento gratuito. Habrá un espacio recreativo para niños organizado por la Fundación River.

Podrán votar los socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad y cuota de septiembre 2025 paga. La lista ganadora tendrá mayoría en todos los órganos, y la minoría recibirá representación proporcional.

La boleta única electrónica funciona insertando la boleta en blanco en una impresora, seleccionando la lista en pantalla táctil y depositando la boleta impresa en la urna. Esta medida forma parte de la digitalización del club, junto con River ID y acceso por reconocimiento facial o QR.

Previous article
San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Fin de semana con folclore y teatro en el Auditorio Municipal

ENTRETENIMIENTOS 0
La nueva sala cultural del subsuelo de la Municipalidad...

San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes

DEPORTES 0
San Lorenzo atraviesa una nueva crisis institucional. Este viernes,...

Presupuesto 2026 del TSJ asciende a 389 mil millones

NEUQUÉN 0
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo...

Más leídos

Fin de semana con folclore y teatro en el Auditorio Municipal

ENTRETENIMIENTOS 0
La nueva sala cultural del subsuelo de la Municipalidad...

San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes

DEPORTES 0
San Lorenzo atraviesa una nueva crisis institucional. Este viernes,...

Presupuesto 2026 del TSJ asciende a 389 mil millones

NEUQUÉN 0
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.