San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes

San Lorenzo atraviesa una nueva crisis institucional. Este viernes, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, convocó a los principales dirigentes del club en el Predio de Ezeiza. Entre los presentes estuvo Pablo García Lago, exsecretario y vocal, quien intentó agredir físicamente a Marcelo Moretti, actual presidente, durante una reunión interna y fue detenido por otros miembros para evitar mayores incidentes.

El episodio se dio luego de que Tapia debiera retirarse por un compromiso personal. Los dirigentes pidieron continuar la reunión de Comisión Directiva, momento en que García Lago lanzó un golpe hacia Moretti, que no pasó a mayores gracias a la intervención del resto de los participantes.

Semanas atrás, cuando Moretti amenazaba con retomar funciones, García Lago había intentado un encuentro personal en el Nuevo Gasómetro, calificando luego al presidente como “psicópata” y cuestionando la dirigencia actual.

Durante la reunión de este viernes también participaron Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote. Este último se retiró al grito de “traidor” tras un intercambio con Tapia, quien advirtió que cualquier intento de intervención mediante la IGJ podría derivar en la desafiliación del club de la AFA.

Tapia pidió a los dirigentes definir un rumbo institucional antes del martes próximo, mientras el club enfrenta un pedido de quiebra y dificultades financieras por fondos bloqueados que debían cubrir salarios.