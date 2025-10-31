Mundial de Rafting: acción extrema en la Patagonia

Más de 400 atletas de élite competirán del 3 al 9 de noviembre en el Campeonato Mundial Senior de Rafting, que se desarrollará en Aluminé. El evento, organizado por la Federación Mundial de Rafting, se realizará en los ríos Ruca Choroi y Aluminé.

Participarán 100 equipos de 35 países, integrados por cuatro deportistas cada uno. Las categorías en juego serán Senior Men, Senior Mixed, Senior Women y Para-Rafting, con competencias en las disciplinas Downriver, Slalom y RX Race.

Los ríos elegidos, ubicados a pocos kilómetros de la localidad, vuelven a ser sede por sus óptimas condiciones para los deportes de aguas blancas.