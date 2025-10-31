spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 31, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Mundial de Rafting: acción extrema en la Patagonia

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Más de 400 atletas de élite competirán del 3 al 9 de noviembre en el Campeonato Mundial Senior de Rafting, que se desarrollará en Aluminé. El evento, organizado por la Federación Mundial de Rafting, se realizará en los ríos Ruca Choroi y Aluminé.

Participarán 100 equipos de 35 países, integrados por cuatro deportistas cada uno. Las categorías en juego serán Senior Men, Senior Mixed, Senior Women y Para-Rafting, con competencias en las disciplinas Downriver, Slalom y RX Race.

Los ríos elegidos, ubicados a pocos kilómetros de la localidad, vuelven a ser sede por sus óptimas condiciones para los deportes de aguas blancas.

Previous article
Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Entregan uniformes de verano a policías que trabajarán en la zona ribereña

POLICIALES 0
Un total de 150 agentes de la Policía Provincial...

Extinguieron incendio en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que fue extinguido un...

Lanzan Tech Day “Neuquén en Red” con IA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
El gobierno de la provincia de Neuquén realizará el...

Más leídos

Entregan uniformes de verano a policías que trabajarán en la zona ribereña

POLICIALES 0
Un total de 150 agentes de la Policía Provincial...

Extinguieron incendio en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que fue extinguido un...

Lanzan Tech Day “Neuquén en Red” con IA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
El gobierno de la provincia de Neuquén realizará el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.