miércoles, octubre 29, 2025
Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre

DEPORTES
Redacción
Se abrieron las inscripciones para la carrera “Evolucionando”, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en Aluminé. El evento está dirigido al público en general y ofrece la opción de participar en formato competitivo o recreativo.

La actividad incluye una prueba atlética y una marcha familiar, con categorías femenina y masculina, en distancias Kids, 2K, 5K y 10K. La iniciativa busca fomentar la participación comunitaria y promover espacios deportivos más accesibles.

La acreditación será el viernes 14 de noviembre, de 16 a 19:30 horas, en el Centro de Visitantes (Ruta provincial 23 y Conrado Villegas). El sábado 15, a partir de las 10:30, se realizará la entrada en calor frente a la municipalidad y a las 11 comenzará la largada.

Las inscripciones se realizan a través del enlace: https://forms.gle/gXapX1r7cFJsy2Yz9

Previous article
Los Juegos Rionegrinos 2025 disputarán su final en Bariloche
Redacción
