Los Juegos Rionegrinos 2025 disputarán su final en Bariloche

San Carlos de Bariloche se prepara para recibir la final provincial de los Juegos Rionegrinos, con más de 1.500 participantes entre atletas, entrenadores y acompañantes.

El evento se desarrollará del martes 4 al viernes 7, en múltiples escenarios: gimnasios municipales 1 y 3, colegio Don Bosco, gimnasio de Bomberos Voluntarios, pista de atletismo municipal, ESRN 46, club Estudiantes y club Pehuenes.

Los jóvenes competirán en handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo, mientras que atletas con discapacidad participarán en atletismo y natación adaptada, además de un circuito de habilidades motrices.

Los Juegos Rionegrinos comenzaron en abril con la etapa local, siguieron con las zonales de agosto a octubre, y culminarán con esta final provincial, donde miles de jóvenes de la provincia tuvieron la oportunidad de competir y generar vínculos a través del deporte.