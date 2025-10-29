spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Los Juegos Rionegrinos 2025 disputarán su final en Bariloche

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

San Carlos de Bariloche se prepara para recibir la final provincial de los Juegos Rionegrinos, con más de 1.500 participantes entre atletas, entrenadores y acompañantes.

El evento se desarrollará del martes 4 al viernes 7, en múltiples escenarios: gimnasios municipales 1 y 3, colegio Don Bosco, gimnasio de Bomberos Voluntarios, pista de atletismo municipal, ESRN 46, club Estudiantes y club Pehuenes.

Los jóvenes competirán en handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo, mientras que atletas con discapacidad participarán en atletismo y natación adaptada, además de un circuito de habilidades motrices.

Los Juegos Rionegrinos comenzaron en abril con la etapa local, siguieron con las zonales de agosto a octubre, y culminarán con esta final provincial, donde miles de jóvenes de la provincia tuvieron la oportunidad de competir y generar vínculos a través del deporte.

Previous article
Natatorio de Loncopué abre tras diez años de espera
Next article
Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Operativo en Neuquén Capital: identifican a cuatro personas y secuestran droga

POLICIALES 0
En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:50,...

Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre

DEPORTES 0
Se abrieron las inscripciones para la carrera “Evolucionando”, que...

Río Negro refuerza control y habilitación de alojamientos

TURISMO 0
La provincia de Río Negro entregó dos nuevas habilitaciones...

Más leídos

Operativo en Neuquén Capital: identifican a cuatro personas y secuestran droga

POLICIALES 0
En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:50,...

Aluminé se prepara para la carrera “Evolucionando” el 15 de noviembre

DEPORTES 0
Se abrieron las inscripciones para la carrera “Evolucionando”, que...

Río Negro refuerza control y habilitación de alojamientos

TURISMO 0
La provincia de Río Negro entregó dos nuevas habilitaciones...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.