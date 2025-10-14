Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría de Discapacidad, ofrecerá vehículos accesibles para personas con discapacidad durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

El Juzgado Federal con Competencia Electoral informó que el servicio busca facilitar el traslado a los centros de votación.

Quienes necesiten utilizar los vehículos deben solicitarlo con anticipación, de lunes a viernes de 8 a 15, llamando a 0299-155073847, 0299-155818736 o 0299-156122510 (línea para personas sordas).