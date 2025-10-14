spot_img
martes, octubre 14, 2025
Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

NEUQUÉN
El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría de Discapacidad, ofrecerá vehículos accesibles para personas con discapacidad durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

El Juzgado Federal con Competencia Electoral informó que el servicio busca facilitar el traslado a los centros de votación.

Quienes necesiten utilizar los vehículos deben solicitarlo con anticipación, de lunes a viernes de 8 a 15, llamando a 0299-155073847, 0299-155818736 o 0299-156122510 (línea para personas sordas).

Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

La Mantovana lleva a la Justicia un conflicto laboral millonario en el Centro Atómico Bariloche

RIO NEGRO 0
Conflicto laboral en el Centro Atómico Bariloche: La Mantovana enfrenta un juicio por más de $814 millones tras un cambio de contratista. El caso llegó al Superior Tribunal y podría sentar precedente para futuros traspasos.

Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre

NEUQUÉN 0
El municipio de Caviahue-Copahue organizará un festejo por el...

Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria

NEUQUÉN 0
Entre el 8 y el 10 de octubre, agentes...

