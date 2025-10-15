Habilitan uso de la licencia digital por falta de plásticos

Por la falta de insumos plásticos, la Dirección Provincial de Seguridad Vial de Neuquén confirmó que los conductores podrán circular utilizando la licencia digital disponible en la aplicación Mi Argentina.

El organismo aclaró que la medida rige en toda la provincia y busca evitar inconvenientes mientras se demora la entrega de los carnets físicos.

En caso de no tener conexión o crédito en el celular, se podrá mostrar una captura de pantalla de la licencia vigente, que debe renovarse cada 24 horas.

La Dirección remarcó que cada licencia cuenta con un código QR que garantiza su autenticidad y facilita la validación por parte de las autoridades.

Se recomienda a los automovilistas mantener actualizada la aplicación y revisar diariamente la captura digital para evitar problemas de circulación.