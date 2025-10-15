spot_img
miércoles, octubre 15, 2025
El Registro Civil acelera entrega de documentos en la provincia

NEUQUÉN
El Registro Civil de Neuquén, dependiente del ministerio de Gobierno, recibió mil nuevos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) correspondientes a renovaciones y ejemplares nuevos gestionados en la ciudad.

Estos documentos se suman a los más de 500 DNI que llegaron la semana pasada y buscan agilizar la entrega para que los ciudadanos puedan votar con su documento actualizado en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta vez, los DNI fueron enviados directamente por el Renaper al organismo provincial para optimizar los tiempos.

Para facilitar el retiro, el domingo 26 de octubre, día de los comicios, dos oficinas del Registro Civil permanecerán abiertas: Sede central (San Martín 756) y Rodhe 1110. Se recomienda a quienes tramitaron su DNI en los últimos meses verificar su disponibilidad en la oficina correspondiente.

