Pronostican ráfagas de hasta 70 km/h en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un aviso por vientos fuertes que afectarán la región este miércoles 15 y jueves 16 de octubre.

Según el informe, se esperan ráfagas de hasta 55 km/h este miércoles y superiores a 70 km/h el jueves, con posibilidad de afectar principalmente rutas, transporte y actividades al aire libre. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y reducir la velocidad al conducir.

La AIC señaló que estos fenómenos son frecuentes en la zona durante la temporada de transición climática, y recordó que la colaboración de la población es clave para minimizar riesgos y daños.