Suspenden licencia de conducir por incumplir cuota alimentaria

El Juzgado de Familia N°1 de Neuquén ordenó la suspensión de la licencia de conducir de un hombre que incumplió de forma reiterada el pago de la cuota alimentaria provisoria fijada hace seis meses.

La medida se tomó tras comprobar que el demandado no realizó depósitos en la cuenta judicial ni mostró intención de cumplir con lo establecido.

La denuncia fue presentada por la madre de los niños, E.C.B., con el patrocinio de la defensora pública Verónica Berzano, quien primero había solicitado la prohibición de ingreso a canchas de fútbol. Ante la continuidad del incumplimiento, se pidió la suspensión de la licencia.

El tribunal resolvió, mediante una resolución interlocutoria, aplicar la sanción y prohibir la renovación hasta que el hombre regularice los pagos. Además, impuso las costas del proceso y dejó pendiente la regulación de honorarios para la sentencia definitiva.