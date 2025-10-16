spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Suspenden licencia de conducir por incumplir cuota alimentaria

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
El Juzgado de Familia N°1 de Neuquén ordenó la suspensión de la licencia de conducir de un hombre que incumplió de forma reiterada el pago de la cuota alimentaria provisoria fijada hace seis meses.

La medida se tomó tras comprobar que el demandado no realizó depósitos en la cuenta judicial ni mostró intención de cumplir con lo establecido.

La denuncia fue presentada por la madre de los niños, E.C.B., con el patrocinio de la defensora pública Verónica Berzano, quien primero había solicitado la prohibición de ingreso a canchas de fútbol. Ante la continuidad del incumplimiento, se pidió la suspensión de la licencia.

El tribunal resolvió, mediante una resolución interlocutoria, aplicar la sanción y prohibir la renovación hasta que el hombre regularice los pagos. Además, impuso las costas del proceso y dejó pendiente la regulación de honorarios para la sentencia definitiva.

Redacción
Redacción

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

