Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre

El municipio de Caviahue-Copahue organizará un festejo por el Día de la Madre el viernes 17 de octubre a las 21 horas en el Centro de Convenciones. La jornada incluirá cena, música, sorteos, premios y regalos.

El intendente Oscar Mansegosa destacó que la iniciativa busca reconocer “el trabajo, el compromiso y el esfuerzo diario de las madres” de la localidad.

El evento será libre y gratuito, con actividades recreativas y sorpresas pensadas para que las madres disfruten de su día acompañadas de la comunidad.