spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 14, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre

NEUQUÉNSOCIEDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El municipio de Caviahue-Copahue organizará un festejo por el Día de la Madre el viernes 17 de octubre a las 21 horas en el Centro de Convenciones. La jornada incluirá cena, música, sorteos, premios y regalos.

El intendente Oscar Mansegosa destacó que la iniciativa busca reconocer “el trabajo, el compromiso y el esfuerzo diario de las madres” de la localidad.

El evento será libre y gratuito, con actividades recreativas y sorpresas pensadas para que las madres disfruten de su día acompañadas de la comunidad.

Previous article
Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria
Next article
Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La Mantovana lleva a la Justicia un conflicto laboral millonario en el Centro Atómico Bariloche

RIO NEGRO 0
Conflicto laboral en el Centro Atómico Bariloche: La Mantovana enfrenta un juicio por más de $814 millones tras un cambio de contratista. El caso llegó al Superior Tribunal y podría sentar precedente para futuros traspasos.

Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría...

Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria

NEUQUÉN 0
Entre el 8 y el 10 de octubre, agentes...

Más leídos

La Mantovana lleva a la Justicia un conflicto laboral millonario en el Centro Atómico Bariloche

RIO NEGRO 0
Conflicto laboral en el Centro Atómico Bariloche: La Mantovana enfrenta un juicio por más de $814 millones tras un cambio de contratista. El caso llegó al Superior Tribunal y podría sentar precedente para futuros traspasos.

Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría...

Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria

NEUQUÉN 0
Entre el 8 y el 10 de octubre, agentes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.