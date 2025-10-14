spot_img
martes, octubre 14, 2025
Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

Entre el 8 y el 10 de octubre, agentes del CIPPA realizaron controles en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 22, junto a Bromatología de Zapala, la Policía Rural del destacamento Los Catutos y la Dirección de Tránsito.

Durante los operativos se detectaron lácteos, chacinados y cortes de carne roja transportados sin la documentación sanitaria requerida. Además, se labraron actas por falta de habilitación para el traslado de alimentos.

Según el informe, las carnes no tenían certificado sanitario ni rótulo identificatorio, y los vehículos carecían de autorización para transportar productos alimenticios.

Las autoridades remarcaron que los controles son esenciales para resguardar la salud pública y asegurar que los alimentos que llegan a los consumidores cumplan con las normas de seguridad.

SEJuN convoca a asambleas para debatir la pauta salarial 2026
Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre
