SEJuN convoca a asambleas para debatir la pauta salarial 2026

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) convocó a sus afiliados a participar de asambleas por circunscripción este miércoles 15 de octubre, a partir de las 11, con el objetivo de analizar la pauta salarial 2026.

Para garantizar la asistencia de los trabajadores, el gremio dispuso un retiro provincial desde las 10.30. Desde la organización destacaron que la instancia busca fortalecer el debate colectivo y la construcción de propuestas.

Estas asambleas se realizan en el marco de la reunión que el SEJuN solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde además se prevé discutir otros aspectos vinculados a las condiciones laborales del sector judicial.