spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 14, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

SEJuN convoca a asambleas para debatir la pauta salarial 2026

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) convocó a sus afiliados a participar de asambleas por circunscripción este miércoles 15 de octubre, a partir de las 11, con el objetivo de analizar la pauta salarial 2026.

Para garantizar la asistencia de los trabajadores, el gremio dispuso un retiro provincial desde las 10.30. Desde la organización destacaron que la instancia busca fortalecer el debate colectivo y la construcción de propuestas.

Estas asambleas se realizan en el marco de la reunión que el SEJuN solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde además se prevé discutir otros aspectos vinculados a las condiciones laborales del sector judicial.

Previous article
Convocatoria del Registro de Adopción
Next article
Controles en Zapala: incautan carne y lácteos sin certificación sanitaria
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La Mantovana lleva a la Justicia un conflicto laboral millonario en el Centro Atómico Bariloche

RIO NEGRO 0
Conflicto laboral en el Centro Atómico Bariloche: La Mantovana enfrenta un juicio por más de $814 millones tras un cambio de contratista. El caso llegó al Superior Tribunal y podría sentar precedente para futuros traspasos.

Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría...

Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre

NEUQUÉN 0
El municipio de Caviahue-Copahue organizará un festejo por el...

Más leídos

La Mantovana lleva a la Justicia un conflicto laboral millonario en el Centro Atómico Bariloche

RIO NEGRO 0
Conflicto laboral en el Centro Atómico Bariloche: La Mantovana enfrenta un juicio por más de $814 millones tras un cambio de contratista. El caso llegó al Superior Tribunal y podría sentar precedente para futuros traspasos.

Vehículos accesibles para personas con discapacidad en elecciones

NEUQUÉN 0
El Gobierno de Neuquén, a través de la subsecretaría...

Caviahue-Copahue organiza festejo por el Día de la Madre

NEUQUÉN 0
El municipio de Caviahue-Copahue organizará un festejo por el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.