Convocatoria del Registro de Adopción

martes, octubre 14, 2025
NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Registro Único de Adopción (RUA) de Neuquén convocó a familias y personas interesadas en adoptar a niños y adolescentes que sueñan con tener un hogar donde crecer y sentirse queridos.


Desde el RUA recordaron que todos los niños y adolescentes tienen derecho a una familia, independientemente de su edad o condición, y que adoptar es una oportunidad para transformar vidas.


Quienes deseen recibir información o iniciar el proceso pueden comunicarse por correo electrónico a ruanqn@jusneuquen.gov.ar, o acercarse a las oficinas ubicadas en Rivadavia 205, 7º piso, de la ciudad de Neuquén (frente al Correo Argentino).


El organismo brinda acompañamiento profesional durante todo el proceso de adopción, garantizando que las familias y los niños puedan construir lazos sólidos y afectivos.

