Incineran droga valuada en $570 millones en Neuquén

En el cementerio de la ciudad de Neuquén se llevó a cabo la incineración de la segunda tanda de evidencias autorizadas por el Ministerio Público Fiscal, que incluyó droga decomisada tanto en la capital como en el interior de la provincia.

El procedimiento se enmarca en la aplicación de la ley nacional 26.052 y su adhesión provincial mediante la ley 3488, que habilita a las provincias a intervenir en causas de venta minorista de estupefacientes.

Según la Dirección Antinarcóticos, fueron destruidos 18,6 kilos de cannabis sativa, 9,5 kilos de cocaína, 110 plantas de marihuana, 27 pastillas y 21 frascos de alcaloide líquido, además de 42 gramos de hongos alucinógenos. El material está valuado en alrededor de 570 millones de pesos.

De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va del año se realizaron cerca de mil allanamientos, de los cuales más del 75% tuvieron resultados positivos.