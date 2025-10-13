Capacitación en georreferenciación con modalidad presencial y virtual

La ciudad de San Martín de los Andes se prepara para recibir a referentes nacionales del sector de la Agrimensura en las Jornadas de Capacitación en Georreferenciación, organizadas por el Colegio Profesional de Agrimensura de Neuquén (CPA) y con el apoyo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Federación Argentina de Agrimensura (FADA) y la Academia Nacional de Agrimensura.

El evento se realizará los días jueves 16 y viernes 17 de octubre en el Auditorio del Hotel Le Village, con modalidad presencial y virtual. Está dirigido a profesionales, estudiantes y público interesado en actualizar conocimientos técnicos y normativos sobre georreferenciación y desarrollo territorial.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el agrimensor Sergio Cimbaro (Academia Nacional de Agrimensura e IGN), el ingeniero agrimensor Jorge Soria (FADA) y el ingeniero agrimensor Juan Pablo Parola (DPCeIT).

Durante las jornadas se tratarán sistemas de referencia geodésicos (POSGAR 07), servicios de posicionamiento del IGN (RAMSAC, PPP-Ar, GEOIDE-Ar, VEL-Ar), sistemas cartográficos y la importancia de la georreferenciación parcelaria y jurídica para la gestión territorial.

El jueves 16 se rendirá un homenaje a los agrimensores locales, seguido del acto de apertura a cargo de autoridades provinciales y nacionales.

Inscripciones y contacto: Los interesados pueden anotarse para la modalidad presencial en https://forms.gle/3PnsjLvGuadznhxx5. Para consultas, escribir a administracion@cpanqn.org.