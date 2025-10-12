Hielos Continentales Patagónicos: retorno de la expedición

El Aeropuerto de Zapala fue escenario de un emotivo recibimiento para la expedición binacional argentino-italiana a los Hielos Continentales Patagónicos Sur, integrada por tropas de montaña del Ejército Argentino y del Ejército Italiano, tras diez días de entrenamiento extremo.

Los soldados arribaron a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina a las 13.45 horas, donde los esperaban familiares, camaradas y vecinos. La Banda del Regimiento de Infantería de Montaña 10 acompañó la llegada con música, generando un momento cargado de orgullo y emoción.

La misión, organizada por la VIta Brigada de Montaña, se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre en el Parque Nacional Los Glaciares, donde realizaron marchas por terrenos boscosos, ejercicios de esquí, desplazamientos con crampones sobre glaciares, instalación de puntos logísticos y prácticas de abastecimiento aéreo.