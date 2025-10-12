spot_img
domingo, octubre 12, 2025
Neuquén proyecta eliminar deuda total hacia 2030

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia de Neuquén proyecta eliminar su deuda total hacia 2030, dejando únicamente los compromisos con organismos internacionales destinados a obras de infraestructura, con bajo interés y años de gracia.

El mandatario destacó que en sus dos primeros años de gestión se redujo un 31% de la deuda, unos 700 millones de dólares, y que actualmente los aguinaldos se pagan con fondos provinciales, algo que no ocurría hace 13 años.

Figueroa aseguró que la provincia mantiene una economía sólida y ordenada, con crecimiento sostenido y planificación a largo plazo. Recordó la creación de un fondo anticíclico para enfrentar crisis nacionales sin frenar la inversión pública, y señaló que solo quedará deuda destinada a obras que impulsen desarrollo, como rutas, hospitales, escuelas y redes de gas y energía.

Redacción
Redacción

