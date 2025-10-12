Neuquén proyecta eliminar deuda total hacia 2030

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia de Neuquén proyecta eliminar su deuda total hacia 2030, dejando únicamente los compromisos con organismos internacionales destinados a obras de infraestructura, con bajo interés y años de gracia.

El mandatario destacó que en sus dos primeros años de gestión se redujo un 31% de la deuda, unos 700 millones de dólares, y que actualmente los aguinaldos se pagan con fondos provinciales, algo que no ocurría hace 13 años.

Figueroa aseguró que la provincia mantiene una economía sólida y ordenada, con crecimiento sostenido y planificación a largo plazo. Recordó la creación de un fondo anticíclico para enfrentar crisis nacionales sin frenar la inversión pública, y señaló que solo quedará deuda destinada a obras que impulsen desarrollo, como rutas, hospitales, escuelas y redes de gas y energía.