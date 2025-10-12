A 6 años del fallecimiento de Horacio Pechi Quiroga

Un 12 de octubre de 2019 fallecía Horacio “Pechi” Quiroga, dirigente radical y cuatro veces intendente de la ciudad de Neuquén, cuya figura quedó ligada a dos décadas de vida política provincial y nacional.

Inició su carrera en los años 70 como tesorero del Casino Provincial y pasó por el Banco Provincia del Neuquén, la Cooperativa CALF y Hidronor S.A.. Su militancia radical lo llevó a ocupar distintos cargos partidarios y vecinales, hasta convertirse en presidente del Comité Capital y del Comité Provincial de la UCR.

Fue concejal, convencional constituyente en 1994, diputado nacional entre 2009 y 2011, y candidato a gobernador en 2007 y 2015. Sin embargo, su mayor impronta la dejó en la capital neuquina, donde fue intendente en cuatro períodos (1999-2019), con obras de infraestructura, modernización urbana y políticas de transparencia administrativa.

Hoy se cumplen 6 años de su fallecimiento, y su nombre sigue asociado a la transformación de la ciudad de Neuquén.