jueves, octubre 9, 2025
Capacitación gratuita para trabajadores de edificios

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén y el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suteryh) firmaron un convenio de colaboración en el marco del programa Emplea Neuquén, con el objetivo de dictar capacitaciones laborales gratuitas en oficios.

El acuerdo establece la realización de cursos en mecánica de aire acondicionado, refrigeración, cerrajería básica domiciliaria, instalación eléctrica y seguridad e higiene en el trabajo, con un cupo de hasta 30 personas por comisión.

Desde el ministerio destacaron que el convenio busca ampliar la oferta formativa disponible y mejorar las condiciones de inserción laboral. Por su parte, desde el sindicato señalaron que la inscripción se abrirá en los próximos días y que los trayectos formativos contarán con certificación.

Previous article
Paso Pichachén: fijaron la apertura oficial para el 30 de octubre
