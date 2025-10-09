spot_img
jueves, octubre 9, 2025
Paso Pichachén: fijaron la apertura oficial para el 30 de octubre

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Las autoridades de Argentina y Chile definieron que la apertura oficial del Paso Internacional Pichachén será el jueves 30 de octubre, en un acto binacional que tendrá lugar en la comuna chilena de Antuco.

La decisión se tomó luego de una reunión virtual de coordinación, donde se analizaron las tareas de despeje, mantenimiento y las condiciones climáticas en la zona cordillerana.

El paso funcionará de 8 a 18 horas para ingresar a Chile y de 8 a 19 para entrar a Argentina, con los controles habituales en ambos complejos fronterizos.

Del lado chileno, continúan los trabajos en sectores con acumulación de nieve de hasta tres metros, mientras que en el lado argentino las rutas provinciales N° 6 y 57 ya se encuentran en condiciones de transitabilidad.

La reapertura, prevista originalmente para el 17 de octubre, se reprogramó por nuevas nevadas y lluvias. Ahora, las autoridades de ambos países confirmaron que la fecha del 30 de octubre será definitiva, priorizando la seguridad de los usuarios.

Redacción
Redacción

