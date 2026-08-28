Golpes al microtráfico en Neuquén: más de 400 allanamientos y 180 condenados en el año

El director de Antinarcóticos de la provincia detalló, en diálogo con Rivadavia Neuquén, los resultados de los operativos contra el microtráfico en Neuquén. Ya se secuestraron más de 100 vehículos, decenas de armas y drogas por un valor que supera los 250 mil millones de pesos.

El avance contra el microtráfico en Neuquén alcanzó un ritmo inédito y sostenido. Con más de 400 allanamientos ejecutados en lo que va del año y un total de 180 personas ya condenadas por la Justicia, la Policía provincial consolida una estrategia de asfixia sobre las bocas de expendio de drogas en los barrios.

El comisario mayor Nelson Peralta, director Antinarcóticos de la fuerza, trazó un balance del trabajo conjunto que se viene realizando junto al Ministerio Público Fiscal. La clave del éxito radica en el volumen de los procedimientos: solo en el sector oeste de la capital (incluyendo la zona de 7 de Mayo) se realizaron recientemente más de 10 operativos simultáneos, apoyados por el indispensable trabajo de la división de canes detectores, que ya suma más de 100 intervenciones positivas.

Las cifras resultan contundentes y reflejan la magnitud del negocio ilícito. Desde que la provincia adhirió a la desfederalización de los delitos menores de drogas, las fuerzas locales lograron secuestrar sustancias por un valor aproximado de 250.000 millones de pesos.

Golpe a la logística y al poder de fuego El desmantelamiento de estas redes no solo implica incautar estupefacientes, sino cortar sus circuitos logísticos y económicos. Peralta precisó que ya se incautaron 103 vehículos, muchos de ellos de alta gama, incluyendo camionetas que ahora son reutilizadas por los propios investigadores de la Policía para trabajos de inteligencia de manera encubierta.

A esto se suma el secuestro de 92 armas de fuego —desde armas de fabricación casera conocidas como “tumberas” hasta pistolas 9 milímetros y escopetas—, lo que evidencia el nivel de violencia que rodea a los kioscos narcos.

Clausuras, demoliciones y control territorial Para evitar que el negocio se recicle rápidamente, la Justicia y la Policía implementaron medidas de fondo sobre los inmuebles utilizados para la venta. Hasta la fecha, se clausuraron más de 40 casas y cinco fueron directamente demolidas.

El desafío, según el comisario mayor, es la vigilancia posterior. En operativos recientes, detectaron que a los dos o tres días de un allanamiento, los clanes intentan reactivar la venta, lo que obliga a mantener guardias y controles permanentes en las “zonas calientes”. Asimismo, cuando se detecta que los inmuebles utilizados son viviendas de alquiler, se notifica inmediatamente a los propietarios para cortar el circuito.

El rol vital de “Neuquén Te Cuida” La tecnología y la participación ciudadana se convirtieron en el eslabón primario de las investigaciones. Peralta destacó que casi el 100% de las denuncias anónimas ingresadas a través de la aplicación oficial “Neuquén Te Cuida” y sus respectivos códigos QR terminan en la apertura de una causa judicial.

Esta herramienta permitió, entre otras cosas, priorizar las investigaciones en cercanías de establecimientos educativos, resguardando a los estudiantes. Lamentablemente, el narcotráfico sigue buscando fisuras: las autoridades advierten que los transas utilizan cada vez más a menores de edad como “mulas” para transportar la droga y evadir los controles preventivos, situación que requiere la intervención directa de la Comisaría de la Niñez.

La tercera quema de drogas del año, realizada recientemente, simboliza el cierre de un ciclo para gran parte de estas sustancias. Solo de las causas de la capital neuquina, se incineraron más de 12 kilos de cocaína, 25 kilos de marihuana y casi 300 plantas, un lote valuado en más de 2.000 millones de pesos que, definitivamente, ya no está en las calles.