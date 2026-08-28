Crisis productiva: los productores de Picún Leufú exigen obras de riego y títulos de propiedad

En diálogo con Rivadavia Neuquén, referentes agrarios advirtieron sobre las severas fallas en el sistema de bombeo que ponen en jaque la temporada y reclamaron el fin de la especulación inmobiliaria con las tierras fiscales. Este sábado en asamblea, los productores de Picún Leufú definirán un plan de acción.

La paciencia de los productores de Picún Leufú llegó a un punto de quiebre frente a la falta de respuestas estructurales que limitan el desarrollo del sector. Tras una reciente mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Economía y las secretarías de Producción y Ambiente del gobierno provincial, los chacareros se declararon en estado de alerta. Este sábado 29 de agosto, desde las 9 de la mañana en la Escuela de las Chacras N° 189, realizarán una asamblea clave para analizar las promesas oficiales y coordinar los próximos reclamos.

Fallas estructurales en el sistema de riego El principal detonante del conflicto es la precaria situación hídrica. Pablo Suárez, presidente de la Comisión de Riego de la margen derecha, explicó que la provincia reconoció graves errores en la construcción y reacondicionamiento de las salas de bombeo. “Tenemos un sistema que abarca unas 1.400 hectáreas, pero hoy está programado para apenas 400. Encima, no es la producción que quisiéramos porque nos limitan un montón”, detalló el dirigente.

Para evitar perder la inminente temporada de riego, desde el sector impulsan una alternativa superadora: la habilitación de un canal por gravedad. Esta obra permitiría sortear el actual cuello de botella del bombeo y garantizar agua a lo largo de diez kilómetros adicionales, llegando incluso hasta la zona de la comuna de El Sauce. El valle productivo de Picún Leufú es considerado estratégico para el desarrollo forrajero de la provincia, aportando un volumen fundamental para la ganadería bovina local, pero el colapso de la infraestructura pone en riesgo los rendimientos del año.

Irregularidad dominial y especulación El otro gran frente de conflicto es la tenencia de la tierra. Según informaron los referentes, casi la totalidad de la superficie productiva de la localidad se encuentra en situación irregular, un gris legal que frena las inversiones. Se espera que el próximo 21 de septiembre se realice una reunión específica con autoridades provinciales para abordar esta problemática, que afecta de manera muy dispar a los habitantes de la zona.

Suárez trazó un crudo contraste entre quienes trabajan la chacra y quienes especulan con los loteos. Por un lado, familias históricas de la región (como Tapia, Parra y Levio), que sufrieron desalojos hace cincuenta años, hoy retornan para producir en parcelas de apenas 20 hectáreas sin contar con sus títulos de propiedad. En la vereda opuesta, existen enormes extensiones de tierras fiscales —como las 720 hectáreas en la zona de la reserva ladrillera y el cementerio— concentradas en manos de unos pocos poseedores que no registran actividad productiva alguna y solo usufructúan las servidumbres de paso de las empresas de servicios.

Unidad regional ante problemáticas comunes La asamblea de este sábado no solo busca consolidar la postura local, sino también tender puentes con otras localidades afectadas por el mismo letargo burocrático. Los productores mantienen diálogo con chacareros de zonas aledañas como Covunco, donde la falta de mensuras oficiales y la ausencia de títulos replican el mismo escenario de estancamiento.

El desafío ahora está en la cancha del Estado provincial: los productores exigen que las mesas de diálogo se traduzcan en el inicio urgente de las obras hídricas y en un plan transparente de regularización de tierras que priorice, de una vez por todas, a quienes verdaderamente invierten y trabajan en la región.