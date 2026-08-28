Récord de participación en el concurso Jóvenes Destacados en Neuquén con más de 3000 inscriptos

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el subsecretario Matías Hess detalló que el certamen premiará proyectos de innovación, deporte y cultura. La iniciativa, que cerró sus inscripciones esta semana, busca reconocer el talento local y consolidar a los Jóvenes Destacados en Neuquén como los verdaderos protagonistas del desarrollo regional.

El certamen Jóvenes Destacados en Neuquén cerró su séptima convocatoria con números que superaron ampliamente las expectativas del municipio: más de 3000 personas, entre participaciones individuales y grupales, se postularon para mostrar sus habilidades. La iniciativa abarca a infancias (de 6 a 11 años), adolescencias (de 12 a 17) y juventudes (de 18 a 30 años).

Este concurso representa un cambio de paradigma histórico en la capital neuquina. Comenzó a gestarse hacia 2017, cuando la ciudad decidió eliminar la elección de la “Reina de la Ciudad”, convirtiéndose en uno de los primeros municipios de la Patagonia en erradicar los eventos basados en estereotipos físicos para sus fiestas populares. Desde la pandemia de 2020, el formato actual se consolidó para visibilizar el potencial real de las nuevas generaciones.

Proyectos que rompen el molde Según explicó Hess, históricamente el certamen tenía una fuerte impronta en cultura y en deportes masivos. Sin embargo, en esta edición sorprendió el volumen y la calidad de las propuestas vinculadas a la innovación y a disciplinas menos tradicionales.

Entre las iniciativas presentadas se destacan proyectos de robótica, investigación histórica sobre la región y hasta la construcción de un eco-karting fabricado con materiales reciclados y propulsado por aceites reutilizados. “No hay proyectos ni ideas malas, todas son destacadas. Queremos que la ciudad te reconozca”, aseguró el funcionario municipal. En el ámbito deportivo, la convocatoria atrajo a representantes de karate, squash y bádminton, mientras que en cultura pisaron fuerte los freestylers, DJ y cantantes urbanos.

Cómo sigue el proceso de selección Un jurado compuesto por referentes de las secretarías de Innovación, Modernización, Deportes, Cultura y Derechos Humanos tendrá la tarea de preseleccionar 45 proyectos finalistas (15 por categoría).

Estos nombres se darán a conocer el próximo viernes 4 de septiembre. A partir de ese momento, la elección quedará en manos de la ciudadanía. A través de las redes sociales de la Municipalidad y de la Secretaría de Derechos Humanos, los vecinos podrán votar a sus favoritos hasta el 20 de septiembre.

Los 18 ganadores finales serán galardonados el 23 de septiembre en un evento especial que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Los premios están pensados para potenciar el talento de los jóvenes e incluyen desde equipamiento deportivo e impresoras 3D, hasta equipos de sonido, contando además con el respaldo de instituciones locales como la cooperativa CALF.

Los adultos mayores también tienen a sus embajadores Durante la entrevista, también se confirmó que el programa de reconocimiento se extiende a la tercera edad. Ya se encuentra abierta la votación ciudadana para elegir a los nuevos Embajadores de los Adultos Mayores. Con tres candidatas y tres candidatos en la recta final, los ganadores, que tendrán mandato por un año, se definirán también el 4 de septiembre, tras una intensa agenda de talleres gratuitos y actividades en los más de 60 espacios para la tercera edad que funcionan en la capital.