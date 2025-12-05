Tres allanamientos por una maniobra con inhibidores y fraude bancario

Una denuncia por el robo de un bolso en pleno microcentro de Neuquén derivó en una investigación que terminó por exponer una maniobra delictiva que combinaba inhibidores de señal y una estafa virtual superior a cinco millones de pesos.

El caso comenzó cuando la víctima dejó su vehículo en la zona bancaria y, al regresar, descubrió el faltante de documentación y de dos teléfonos vinculados a sus cuentas financieras, sin rastros de daño en las cerraduras. Ese detalle llevó a los investigadores a sospechar del uso de un inhibidor para vulnerar el cierre centralizado.

La Comisaría N.º 1 dio intervención al Departamento Delitos Económicos. Los especialistas de la División Estafas analizaron cámaras de seguridad y confirmaron que un hombre abrió el auto con un inhibidor y escapó en un Chevrolet Onix gris.

Con el avance de la pesquisa, se identificó la patente del vehículo y se sumaron informes de telefonía y movimientos bancarios que reforzaron las sospechas. Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos autorizó tres allanamientos en el oeste de la ciudad.

En los operativos se secuestraron el automóvil utilizado en el robo, el bolso sustraído, teléfonos celulares y documentación clave para la causa. Dos personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.